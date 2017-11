Instituto Cultural criou nova plataforma sobre património  

O Instituto Cultural quer estabelecer canais de diálogo mais imediatos com a população, tendo em vista a conservação do património histórico e cultural do território. O organismo liderado por Leung Hio Ming anunciou esta terça-feira o lançamento de uma nova plataforma – denominada de “Informação do Público sobre o Património Cultural de Macau” – que deverá permitir que os residentes possam informar o Governo, em tempo útil e de forma mais conveniente, sobre as condições dos edifícios patrimoniais.

Num comunicado enviado às redacções, o organismo lembra que em Macau existem já 137 bens imóveis classificados e mais de seis centenas de edifícios com potencial histórico espalhados por várias zonas da cidade.