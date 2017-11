IC quer classificar mais 13 bens imóveis. “Renovação” das Ruínas de São Paulo na calha

O Governo tem a intenção de incluir 13 novos bens imóveis na lista de património classificado, mas os conjuntos patrimoniais em questão só deverão ser conhecidos em 2018, segundo referiu ontem o presidente do Instituto Cultural. O organismo anunciou igualmente uma “renovação” nas Ruínas de São Paulo que passará pela limpeza e reparação das sete estátuas de bronze que adornam a fachada da antiga Igreja da Mater Dei.

Pedro André Santos

Macau conta actualmente com diversos conjuntos patrimoniais, incluindo 137 bens imóveis classificados e mais de seis centenas de edifícios referenciados em diferentes zonas do território. O número poderá vir a aumentar, segundo foi ontem anunciado pelo presidente do Instituto Cultural (IC), Leung Hio Ming. O dirigente revelou a intenção de incluir mais 13 bens imóveis na lista de património classificado.

O processo de classificação estará já em andamento, mas está a ser tratado de forma confidencial, tendo Leung Hio Ming referido que a nova lista de património classificado será revelada em 2018, para depois ser submetida a consulta pública. No entanto, o presidente do Instituto Cultural deixou ontem claro que os estaleiros de Lai Chi Vun não estão incluídos na lista.

No final de uma reunião plenária do Conselho do Património Cultural, que decorreu esta terça-feira, o presidente do Instituto Cultural revelou ainda que será conduzida uma operação de limpeza e reparação das sete estátuas de bronze das Ruínas de São Paulo, num processo que será dividido em duas fases:“No mês de Dezembro vamos iniciar a primeira fase com a reparação de duas estátuas, depois as restantes cinco serão reparadas em 2018”, explicou Leung Hio Ming.

O responsável esclareceu também que foi feita a devida notificação junto da UNESCO e Administração Nacional do Património Cultural e que a primeira fase da empreitada irá implicar uma despesa de cerca de 90 mil patacas, tendo a duração máxima de um mês: “Em relação às outras cinco teremos um plano mais pormenorizado mais tarde porque estão numa altura mais elevada e temos que colocar andaimes”, referiu.

Durante o período de renovação serão colocados “panos com fotografias das estátuas”, adoptando um modelo idêntico a outros países com obras semelhantes: “Fizemos uma pré-avaliação e chegámos à conclusão que é possível fazer obras de reparação assegurando os processos de forma segura. Temos que montar andaimes para não danificar a estrutura nem a própria estátua, tentando minimizar o impacto junto dos visitantes e da população”, disse ainda o presidente do Instituto Cultural.

Para além da renovação nas Ruínas de São Paulo, o IC referiu também que será feita uma “reparação abrangente” de todas as paredes da Fortaleza do Monte.

Na reunião plenária foi igualmente anunciado o lançamento de uma plataforma pública de informação sobre o património cultural, iniciativa que “permite que residentes possam de forma mais conveniente informar o Instituto Cultural atempadamente sobre as condições dos edifícios patrimoniais”, refere uma nota do organismo.