Homem detido por trocar dinheiro falso

A Polícia Judiciária deteve um cidadão da República Popular da China suspeito de promover a troca de notas falsas de dólares de Hong Kong, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. De acordo com o mesmo canal, uma das vítimas terá sido defraudada em mais de 1,1 milhões de renminbis.

Segundo as informações avançadas pelas autoridades do território à Ou Mun Tin Toi, a vítima conheceu o suspeito através de um intermediário de um casino localizado na Taipa, tendo a troca de renminbis para dólares de Hong Kong sido posteriormente realizada numa unidade hoteleira da zona do Cotai. A vítima transferiu mais de 1,1 milhões de renminbis para uma conta bancária do Continente e em troca recebeu 1,845 notas de mil dólares de Hong Kong.

Só quando a vítima tentou trocar o dinheiro na caixa do casino é que foi informada de que as notas eram falsas. O suspeito foi identificado através das câmaras de segurança do estabelecimento de jogo e confessou à Polícia Judiciária que tinha sido contratado para trocar as notas falsas. De acordo com a estação pública de radiodifusão do território, o homem vai ser julgado pelos crimes de passagem de moeda falsa e fraude.