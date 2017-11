Galeria de Moda de Macau quer vender roupa e acessórios produzidos por estilistas locais

O Governo lançou ontem as bases para a edição de 2018 do projecto de venda de vestuário em regime de consignação. A iniciativa, tutelada pela Galeria de Moda de Macau, situada na Rua de São roque, tem por objectivo reunir vestuário e acessórios produzidos por marca de moda locais. As marcas seleccionadas poderão posteriormente colocar os seus produtos à venda nas instalações da galeria, algo que já vem sucedendo desde 2012. Os interessados têm até às 18 horas do dia 24 de Novembro para se inscreverem no programa.

