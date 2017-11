FDCT recebeu mais de uma centena de projectos para concurso relativo à “cidade inteligente”

O Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia (FDCT) recebeu um total de 108 candidaturas no âmbito do “Projecto de Aplicação e Solução da Cidade Inteligente de Macau”. O número foi avançado por Ma Chi Ngai, presidente do conselho de administração do FDCT, ao PONTO FINAL, que avançou ainda que “talvez este mês” sejam conhecidos os projectos vencedores. Os transportes, o turismo e o “e-government” foram as três principais áreas das propostas apresentadas. Aos vencedores será atribuído um apoio financeiro no valor máximo de 500 mil patacas para o desenvolvimento da ideia apresentada.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...