Fantasia 10 acolhe exposição de estudantes de fotografia  

A galeria Fantasia 10 tem patente, desde o passado sábado, uma exposição dos alunos que concluíram o curso de fotografia elementar deste ano. Após a formação, que é organizada desde 2007, os alunos expõem os seus trabalhos “com o objectivo de promover a arte da fotografia e cultivar novos talentos”, de acordo com um comunicado enviado aos órgãos de comunicação social. Este ano, o público pode ficar a conhecer cerca de 40 obras dos formandos.

As imagens agora expostas foram captadas com a ajuda de um formador durante duas sessões diurnas e uma nocturna. Durante a formação, os alunos trocaram ideias e experiências e, no final, apresentaram os seus relatórios finais de curso.