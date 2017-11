Expansão do Banco Well Link deverá incluir abertura de balcões

O Banco Well Link, que substitui o Novo Banco Ásia, tem intenções de abrir uma rede de balcões em Macau, segundo revelou Zhang Shengman. O presidente do Conselho de Administração da instituição bancária referiu, contudo, que a medida deverá surgir em conformidade com a expansão do banco: “Tem de ser consistente com a procura, mas também com análise dos custos e benefícios”, referiu Zhang Shengman, em declarações difundidas pela Rádio Macau.

“Temos sede em Macau e é em Macau que começa a nossa oferta de serviços. Reconhecemos que Macau é pequeno e que é uma ponte para os países de língua portuguesa. Queremos operar a partir daqui, mas fazer ligações com a Grande Baía, e esperamos com a República Popular da China e com o resto do mundo”, disse o responsável, apostando inicialmente num processo de “estabilização” do banco.

O Comité Executivo do Banco Well Link irá gerir as operações do dia-a-dia, refere um comunicado da instituição, enquanto que o Conselho de Administração terá Zhang Shengman como presidente.

O Banco Well Link tem como accionistas o Grupo Well Link, com 26 por cento, o Novo Banco (25 por cento), a família Ma (15 por cento) e o Grupo KingKey de Shenzhen, igualmente com 15 por cento. O presidente do Conselho de Administração, Zhang Shengman, é também accionista com uma participação de 10 por cento, sendo que os restantes 9 por cento estão distribuídos por outros investidores.

O Banco Well Link conta com um capital social de 200 milhões de patacas, valor que deverá ser aumentado nos próximos anos.