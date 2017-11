A empresa de consultadoria Doxa Innova & Smart vai apresentar, no próximo dia 23 de Novembro, o estudo que realizou sobre Macau e o desenvolvimento do projecto da “cidade inteligente” no território. Duas consultoras da companhia espanhola estiveram na RAEM em Maio último para estudar quais as áreas mais prementes e as que poderiam ser incluídas no “program deck” – lista onde estão descriminados os principais pontos de acção – de Macau.

