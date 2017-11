Dream Theatre Association apresenta “Getting Along”  

O grupo de teatro Dream Theatre Association vai levar a cena, no próximo dia 19 de Novembro, a peça “Getting Along”. Com o espectáculo, o colectivo teatral pretende transmitir a ideia de que “dar-se bem” com alguém significa, nada mais, nada menos, do que reduzir a distância entre duas pessoas. Contudo, este conceito pode, por vezes, transformar-se nas correntes que agrilhoam e prendem dois indivíduos. No fundo, trata-se – no entender da associação – de perseguir uma comunicação e conversação cara a cara: “Eu quero falar, tu não percebes, isto é distância; eu não percebo, tu não ouves, isto é uma barreira; eu quero ouvir, tu não falas, isto é uma dificuldade”, pode ler-se no texto de apresentação do espectáculo.

A peça “Getting Along” vai ser apresentada em duas sessões no dia 19 de Novembro, a primeira às 15h e a segunda às 20h. O espectáculo tem lugar no teatro experimental Hiu Kok, localizado no 12º andar do Bloco 1 do Edifício Industrial Nam Fong, no número 82 da Rua dos Pescadores.

Os bilhetes custam 60 patacas e os estudantes a tempo inteiro, alunos do Conservatório e idosos com mais de 65 anos tem direito a um desconto de 50 por cento. Os interessados podem fazer a reserva de bilhetes através de uma hiperligação disponível na página de Facebook da Dream Theatre Association.