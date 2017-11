Critérios de atribuição de habitação social a jovens e a idosos preocupam deputados  

O plenário da Assembleia Legislativa aprovou ontem, na generalidade, a proposta de lei do Regime jurídico da Habitação Social. A apresentação de candidaturas permanentes reuniu consenso entre os deputados, mas a inclusão dos idosos e jovens no regime alterado e o limite total do património líquido tido como referência mereceram críticas e comentários aos parlamentares.

Joana Figueira

A proposta de lei do Regime Jurídico da Habitação Social foi ontem aprovada na generalidade, reunindo a totalidade dos votos dos deputados presentes no hemiciclo. O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, garantiu que vai discutir “artigo por artigo desta proposta de lei” com os deputados, seja em sede de Plenário ou nas Comissões, nas quais garante que vai marcar presença assídua.

Rosário afirmou que o objectivo da proposta do Governo é que “mais pessoas possam requerer o acesso à habitação social”, contudo a discussão do novo diploma deixou claro que alguns deputados consideram que nem todos os grupos sociais podem beneficiar das alterações à lei em vigor.

Sulu Sou destacou o caso das pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 23 anos, lembrando que a estrutura da sociedade está, em Macau, a evoluir no sentido do envelhecimento populacional: “No Código civil diz que aos 18 anos a pessoa já é adulta e tem direito ao património. Qual é a intenção [deste regime]? É proteger as pessoas com fragilidades”, afirmou o também membro da Associação Novo Macau, referindo ainda que a proposta de “afastou esta camada de jovens”.

Raimundo do Rosário garantiu que não vai “tratar esses casos de pessoas dos 18 aos 23 anos a não ser que seja um caso específico de perigo social”, porém não se negou a discutir a questão em sede de comissão.

Leong Sun Iok também manifestou preocupação em relação às gerações mais jovens, destacando a faixa etária assinalada por Sulu Sou. Mas tal como o jovem deputado, destacou em particular o articulado relacionado com os estudantes a tempo inteiro, que podem ser tanto aquele grupo de jovens, como idosos.

Sulu Sou questionou: “Qual é a definição de estudante a tempo inteiro? Aqueles que frequentam os cursos nocturnos? Desempregados? Um idoso que queira estudar?”. Leong Sun Iok complementou, por sua vez: “O Governo tem promovido cursos de auto-valorização para trabalhadores, nomeadamente trabalhadores do sector do jogo. Em termos de incentivo, eu espero que o Governo possa pensar nessas pessoas. Não sei se é possível permitir essas que essas pessoas se candidatem à habitação social através de situações especiais”, defendeu.

A candidatura de idosos à habitação social também mereceu a atenção dos deputados, principalmente de Agnes Lam e Mak Soi Kun: “Muitos idosos vivem em habitações com mais de 30 anos de construção, sem elevador. Já aconteceram acidentes com idosos. Os edifícios estão com falta de condições. Creio que são mais de três mil os edifícios nessas condições”, frisou a deputada.

Já Mak Soi Kun sublinhou que existem actualmente “muitos idosos que têm de trabalhar a tempo parcial ou na área das limpezas, mas as respectivas poupanças ultrapassam” o tecto máximo de rendimentos que permite uma candidatura a fracção social. O deputado quer que o limite seja elevado.

Por outro lado, deu como exemplo o bairro de Iao Hon, onde afirma ter encontrado habitações de idosos com um “ambiente péssimo”: “Esses idosos têm uma fracção [habitacional] e não satisfazem os requisitos para obterem as fracções sociais. O Governo pode permitir que essas pessoas vivam numa fracção pública e vender a sua própria fracção? Assim estas pessoas não têm de receber o subsídio de cinco mil patacas do Governo”, explicou.

Au Kam San defende mobilidade ascendente

“Se o Governo é bom ou mau tem a ver com os mecanismo definidos. Será que esses mecanismos conseguem mobilizar as pessoas de forma ascendente? Parece-nos que algumas políticas promovem a mobilidade descendente”, disse Au Kam San, referindo-se às políticas de habitação, em particular àquelas da responsabilidade do Instituto de Habitação (IH). O deputado considerou ainda que “na administração portuguesa também havia críticas, mas era uma política que atribuía mobilidade ascendente”.

“Critérios de candidatura são menos exigentes”

Por outro lado, Ho Ion Sang, que revelou considerar que “os critérios de candidatura são menos exigentes” na proposta, levou para o debate a questão das “famílias ricas” – os arrendatários com rendimento superior ao dobro do limite máximo determinado –, defendendo como necessária a procura de um “mecanismo de saída” mais eficaz. Já a deputada Wong Kit Cheng defendeu que “o mecanismo de saída das famílias ricas é relativamente perfeito”.

O património líquido e a fiscalização

Ao deputado Lam Lon Wai preocupa, sobretudo, o limite total do património líquido: “Sabemos que o limite dentro ou fora da RAEM devem ser comunicados ou declarados. Há muitas pessoas que têm património dentro da RAEM? Houve casos de falsa declaração. O Instituto de Habitação vai adoptar alguma medida para que esses recursos preciosos chegue às mãos de quem mais necessita?”, atirou o membro da Federação das Associações de Operários de Macau.

O director do Instituto de Habitação, Arnaldo Santos, garantiu que o organismo a que preside está disponível para aperfeiçoar as estratégias de fiscalização, se tal for visto como necessário: “Aquando da apresentação da candidatura pedimos ao candidato para apresentar todo o património na RAEM e fora da RAEM. Se calhar temos ainda que no futuro aperfeiçoar os nossos sistemas”.

O secretário para as Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, foi ainda questionado sobre a possibilidade de criar novas tipologias de fracções, mas afirmou que o Governo tem vindo a trabalhar de acordo com o que considera ser as questões prioritárias: “Primeiro alteramos o regime de habitação social e depois vamos alterar a habitação económica. Segundo a opinião pública, o Governo não consegue trabalhar bem com a habitação social e económica como é que vai tratar de novas tipologias?”, inquiriu o Governan