Crédito: Aumenta número de cartões emitidos pela banca  

As soluções de pagamento electrónico e o recurso ao crédito através da utilização de cartões estão cada vez mais enraizados nos hábitos de vida da população do território, a julgar pelos dados ontem tornados públicos pela Autoridade Monetária de Macau.

O organismo deu esta terça-feira conta não só do crescimento do número total de cartões de crédito emitidos pelas instituições bancárias de Macau durante o terceiro trimestre do corrente ano, como também do aumento do crédito concedido pelo bancos de Macau através do recurso a cartões.

A emissão de cartões de crédito em duas moedas e em três moedas aumentou conheceu aumentos significativos. No final de Setembro, o número de cartões de crédito emitidos pelos bancos do território totalizava era de 1.168.020, um montante que representa um crescimento de 3,3 por cento em termos trimestrais e uma expansão, mais significativa, de 13,6 por cento face ao período homólogo do ano passado.

A emissão de cartões de crédito denominados em patacas – 824.054 – cresceu 12, 9 por cento, mas o aumento mais significativa teve como alvo os cartões denominados em renminbi, que conheceram uma expansão da ordem dos 17,8 por cento, para os 251.429.

Em alta está também o limite de crédito dos cartões emitidos pelos bancos de Macau e que foi no final do terceiro trimestre de 28,3 mil milhões de patacas. O valor representa um aumento de 3,9 por cento relativamente ao final de Junho de 2017 e de 18,2 por cento, quando comparado com igual período do ano passado.

Se o valor dos empréstimos em cartão solicitados está a aumentar, o mesmo sucede com o rácio de débito não pago, que cresceu de 1,38 por cento no final de Junho para 1, 50 em final de Setembro último.