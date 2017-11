Carruagens do metro ligeiro foram transportadas para a zona dos Jardins dos Oceanos  

O projecto do metro ligeiro do território entrou esta terça-feira “numa nova fase”, considera o Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT), num comunicado de imprensa em que dá conta do transporte para a “Estação do Oceano”, na zona do Ocean’s Garden das duas carruagens que chegaram na semana passada ao território.

A entidade responsável pela construção do tratado do metro deve agora proceder “a uma série de testes” ao material circulante, com o objectivo de antecipar a entrada em funcionamento da Linha da Taipa. A inauguração do traçado deve decorrer, recorde-se, até ao final do mandato de Fernando Chui Sai On, em 2019.

No comunicado enviado às redacções, o Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes explica que os testes têm por finalidade colocar à prova um conjunto de funcionalidades, “incluindo a examinação da sua especificação geral e o teste estático da funcionalidade dos equipamentos, tais como, o interruptor das portas dos comboios, a iluminação no interior dos comboios e o sistema de alarme, entre outros”.

Depois de obtida a aprovação no que o GIT denomina de “testes estáticos”, o material circulante vai ser submetido a uma série de outros testes, denominados de “dramáticos”: as carruagens serão testadas sobre os carris, com o propósito de garantir que o desempenho dos comboios e dos respectivos equipamentos corresponde aos critérios delineados pelo Governo.