Benefícios fiscais para a contratação de deficientes aprovados, mas deputados alertam Governo  

A proposta de lei intitulada “Benefício fiscal à contratação de pessoas portadoras de deficiência” foi ontem aprovada na generalidade na Assembleia Legislativa, não sem que fizessem ouvir críticas no hemiciclo. Os deputados deixaram algumas sugestões e alertas ao Governo.

Joana Figueira

As empresas que contratarem cidadãos portadores de deficiência vão ter deduzidas cinco mil patacas no montante do imposto complementar ou do imposto profissional por cada trabalhador deficiente contratado. A proposta de lei intitulada “Benefício fiscal à contratação de pessoas portadoras de deficiência” foi ontem aprovada na generalidade no hemiciclo, ainda que os deputados tenham discordado, por exemplo, do número de horas de trabalho previstas. Alguns criticaram o Governo por não dar o exemplo, através da inclusão destes trabalhadores nos serviços públicos.

Uma das alíneas da proposta que tomou mais tempo de debate foi o número de horas mensais de expediente: o Governo propõe um total de 128 horas. A maioria dos deputados que participou na discussão apontou que devem ser tidos em conta os diferentes graus de deficiência para que seja estabelecido um limite laboral.

Com esta ideia em mente, a deputada Agnes Lam defendeu a flexibilização da proposta de lei: “Preocupo-me com o requisito de trabalho de 128 horas. Sei que os portadores de deficiência deparam-se com dificuldades diferentes. Se trabalharem oito horas por dia provavelmente só sofrem de uma deficiência ligeira. Aqueles que padecem de deficiências graves não conseguem trabalhar oito horas por dia. Quem tem doenças mentais tem dificuldade em trabalhar a tempo inteiro”, disse.

Também o deputado Kou Hoi In alertou para o facto de existirem quatro graus de deficiência e que o número de horas de trabalho deve estar definido de acordo com aquela referência. Da mesma forma, Ella Lei quer que o Governo tome em conta as estimativas apresentadas na proposta.

O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, não contrariou os argumentos apresentados pelos deputados e indicou que o Governo “tem como referências algumas legislações” que mostram que as horas de trabalho diárias são “por volta de um pouco mais de quatro horas”: “Sei que não se adaptam a todos os graus e é algo a ter em conta pelo Governo. Temos de ter em conta as horas na contratação”, afirmou. Leong Vai Tac acrescentou no final da discussão que o Governo vai “fazer mais para além do benefício fiscal”.

A abordagem do deputado Sulu Sou focou-se nas medidas de inclusão praticadas pelo próprio Governo, tendo considerado que “esta proposta arrastou-se muito até chegar à Assembleia Legislativa”:“Para a contratação de pessoas com deficiências [para cargos públicos], num grupo de funcionários de 30 mil só existem 73 trabalhadores portadores de deficiência. Se o Governo não fez isto [contratar mais funcionários] como é que pode servir de bom exemplo para pequenas, médias e grandes empresas?”, questionou.

Já Lei Chan U defendeu que “o Governo tem de aplicar mais esforços e aplicar-se mais porque pode servir de exemplo para a contratação destes trabalhadores” e realçou a necessidade de “reforçar a formação concedida aos portadores de deficiência”.

E “como é que estas pessoas podem viver de forma independente e integrar-se na sociedade? O benefício fiscal é uma das formas para conseguir este objectivo.

Cinco mil patacas são pormenores. O mais importante é o Governo tomar a liderança nisto”, frisou Sulu Sou, dando o exemplo das medidas de habitação e de transportes como igualmente importantes.

“Será que cinco mil patacas são um atractivo para as empresas?”, quis saber Chan Chak Mo, deputado e presidente da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa. Lei Chan U lançou a mesma questão. O Governo esclareceu que as cinco mil patacas – valor que pode ser actualizado de acordo com a situação do desenvolvimento económico – foram definidas em função de um critério de rendimento de 72 mil patacas.

Lionel Leong esclareceu que os fundamentos da proposta de lei têm em vista “incentivar os empregadores a contratarem as pessoas portadoras de deficiência, através de medidas exclusivas de benefício fiscal, criando assim mais oportunidades de emprego para as mesmas pessoas”. Aquando da apresentação da proposta de lei, em Outubro, o Conselho Executivo avançou que existem 12 mil cidadãos em Macau portadores de deficiência.