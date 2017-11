Academia do Sporting de Macau com duplo patrocínio da MGM

A Academia de Futebol do Sporting de Macau estabeleceu uma parceria com a MGM Macau tendo em vista o patrocínio anual de cinco jovens atletas. Para além deste apoio, a MGM irá ainda patrocinar um torneio internacional organizado no território pela academia leonina. A iniciativa deverá contar com a participação de escolas de futebol da República Popular da China de Hong Kong.

Pedro André Santos

Cinco jovens atletas da Academia de Futebol do Sporting de Macau vão contar cada um com uma bolsa anual oferecida pela MGM Macau. Adoptando a designação oficial de “Bolsa MGM para o Futebol”, a iniciativa destina-se a cinco jovens entre os 4 e os 12 anos de idade que dão os primeiros passos na academia leonina e serve como um reconhecimento do talento e potencial dos jovens “leões” para a prática do futebol.

Segundo José Reis, director técnico do Sporting de Macau, as inscrições têm vindo a aumentar desde o início da academia, que conta com pouco mais de um mês de existência. O grupo, diz o dirigente, conta actualmente com 25 crianças: “O feedback que temos dos pais é positivo, os miúdos estão a evoluir, apesar de só termos um mês. Vamos adaptando as aulas, não vamos fazer a mesma coisa durante dez meses senão os miúdos não vão evoluir nada, e os monitores também têm essa sensibilidade para adaptar os exercícios e as aulas para níveis diferentes de exigência”, disse o também director da Academia de Futebol do Sporting Clube de Macau em declarações ao PONTO FINAL.

O apoio da MGM irá estender-se também a um torneio internacional organizado pela Academia de Futebol do Sporting de Macau, previsto para o primeiro semestre de 2018 na RAEM: “Para o ano vamos organizar um torneio internacional de academias de futebol, com convites endereçados a academias da China Continental e Hong Kong. Nesta primeira edição não me parece que seja viável trazer doutros sítios. Vamos contar com o apoio da MGM para realizar este evento”, referiu.

José Reis adiantou ainda que, numa primeira fase, este torneio irá decorrer apenas num dia, mas não fecha a porta a uma expansão em futuras edições: “Queremos que aconteça num dia porque dois dias já implica estadias em Macau, e isso complica um pouco. Eu privilegio este formato, pelo menos nesta primeira edição. Depois nunca se sabe. Espero que seja a primeira de várias edições, e pode ser que o torneio cresça para mais do que um dia”, referiu.

Satisfeito com os resultados do arranque da academia leonina, José Reis salientou que existe “um objectivo comum a ambas as iniciativas” que passa pela promoção do nome e imagem da academia, não só em termos locais como também a nível regional: “Vamos também expor os nossos atletas a outras realidades, num ambiente mais competitivo, que ainda não têm”, acrescentou o director da Academia de Futebol do Sporting Clube de Macau.

A academia leonina tem uma anuidade de 5.500 patacas, havendo também a possibilidade de participar mensalmente, com um custo de 650 patacas.