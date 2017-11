Wong Sio Chak esteve reunido com pesos pesados da sociedade civil  

A apresentação do relatório das Linhas de Acção Governativa para o próximo ano está à porta e tanto o Chefe do Executivo, como os secretários têm-se dividido ao longo das últimas semanas em reuniões e visitas, com o intuito de tomar o pulso às expectativas de algumas das mais representativas associações do território.

Um dos últimos a entrar em acção foi Wong Sio Chak. O secretário para a Segurança liderou altos quadros sob a sua tutela na visita a associações como a Aliança de Povo de Instituição de Macau, a Associação Geral dos Chineses Ultramarinos de Macau, a União Geral das Associações de Moradores, a Associação Geral das Mulheres e a ainda a Federação das Associações dos Operários de Macau. Os encontros serviram para que a comitiva de Wong Sio Chak escutasse as opiniões e sugestões dos lideres e representantes das associações, relativamente às linhas de acção governativa na área da segurança para o próximo ano.

Wong Sio Chak agradeceu às diferentes associações o empenho colocado na promoção do chamado “policiamento comunitário”. Os responsáveis associativos reconheceram que a estratégia contribuiu para intensificar as relações entre a polícia e os cidadãos, mas sustentam que é necessário aperfeiçoar o trabalho das autoridades em domínios como o combate à imigração ilegal, a revisão do regime de importação de trabalhadores não residentes, bem como o aperfeiçoamento do mecanismo de emergência em caso de cal