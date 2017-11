Vai ser mais fácil para os empresários locais abrir empresas em Hengqin  

As empresas e os residentes locais que queiram constituir empresas ou estabelecimentos industriais ou comerciais na área de Hengqin têm desde ontem o processo facilitado. A Direcção dos Serviços de Economia (DSE) assinou esta segunda-feira um acordo com a Federação da Indústria e Comércio de Macau, presidida por Si Ka Lon, para a criação do Centro do Serviço de Orientação para o Registo dos Assuntos Comerciais no Interior da China.

O Governo deu um apoio de 500 mil patacas destinado a fazer face às despesas de funcionamento, não havendo um financiamento directo às empresas que peçam apoio ao Centro.

Na primeira fase, o Centro disponibiliza gratuitamente serviços como a busca do registo da designação de empresas do Interior da China, a consulta das respectivas informações registadas através da criação do banco de dados, a prestação de instruções de preenchimento de informações a ser registadas e a criação do canal verde de Macau para acelerar o tratamento das formalidades: “A empresa só precisa de entregar o seu nome no centro e o centro vai verificar e vai dizer, dentro um ou dois dias, se pode ou não criar esta empresa na China”, explicou Si Ka Lon em conferência de imprensa.

O Centro começou a ser pensado no ano passado, afirmou o também deputado, justificando a criação com o facto de, por exemplo, anteriormente serem necessárias “várias deslocações” à República Popular da China e a abertura de conta numa instituição bancária do continente.

“A deslocação várias vezes entre Macau e China já está dispensada. Para, por exemplo, criar uma empresa na China, tinham que abrir uma conta num banco da China – o que também era muito chato. Já não é preciso deslocarem-se várias vezes e também a prestação de contas está facilitada”, disse o também dirigente.

Numa primeira fase, Si Ka Lon esclareceu que o âmbito de abrangência do Centro se limita à ilha de Hengqin mas adiantou que as entidades envolvidas no projecto estão “a pensar alargar a cobertura”, ainda que antes seja necessário dialogar com as autoridades competentes.

Na mesma ocasião foi celebrado um acordo de parceria entre o Centro do Serviço de Orientação para o Registo dos Assuntos Comerciais no Interior da China, a Administração da Indústria e do Comércio da Nova Área de Hengqin em Zhuhai e Guangdong e Federação da Indústria e Comércio de Macau. J.F.