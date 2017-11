Universidade de Macau dá cartas no campo dos filtros de potência

Depois dos microchips e da investigação desenvolvida no campo da medicina tradicional chinesa, a investigação desenvolvida por alunos e docentes da Universidade de Macau começa a dar cartas em outros domínios. É o caso da pesquisa desenvolvida no âmbito dos filtros activos de potência, mecanismos electrónicos que podem executar tarefas de eliminação harmónica de forma mais eficaz do que através do recurso a filtros passivos de potência.

Num comunicado enviado às redacções, a maior instituição de ensino superior do território adianta que está entre as universidades e institutos superiores que mais trabalhos e resenhas académicas publicaram em revistas da especialidade entre 2012 e 2017. Os estudos foram dados à estampa principalmente em três publicações, a IEEE Transaction on Industrial Electronics, a IEEE Transaction on Power Electronics e a IET Power Electronicsc.

Na nota que enviou à imprensa, a Universidade de Macau explica que os filtros activos de potência são mecanismos importantes no que toca à melhoria da qualidade da energia que nos chega às tomadas.

Mais relevante parece ser o papel dos filtros activos de potência no desenvolvimento e agilização das redes eléctricas inteligentes, uma tecnologia que é vista por muitos Governos como a melhor solução para reduzir o desperdício e a dependência energética e para mitigar o impacto do aquecimento global. Tanto os Estados Unidos da América, como a República Popular da China começam activamente a promover o recurso a grelhas inteligentes, um mercado que em 2020 deve estar avaliado em 15 mil milhões de renminbi apenas no Continente.

A Universidade de Macau tem-se vindo a dedicar ao desenvolvimento de filtros de potência híbridos desde 2005, com o propósito de reduzir o custo de fabrico dos filtros de potência, bem como as perdas operacionais. O Departamento de Engenharia Informática e Electrotécnica instalou de resto, em 2014, um compensador híbrido de potência nas instalações da Macau Water. O novo mecanismo, escreve a Universidade de Macau, tem uma taxa de eficácia da ordem dos 98,8 por cento.