União das Associações dos Proprietários de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas mostra-se favorável à legislação do trabalho a tempo parcial  

A União das Associações dos Proprietários de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas de Macau concordou com as orientações do Governo referentes à legislação do trabalho a tempo parcial. A notícia foi ontem avançada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau que, contudo, refere que o organismo acrescentou que o trabalho a tempo parcial não pode representar mais de 72 horas de trabalho a cada quatro semanas.

O documento emanado pelo Executivo sugere que os trabalhadores a tempo parcial não tenham direito a férias pagas, nem tenham que contribuir para a segurança social. Entende Chan Chak Mo, presidente da União, que o pagamento horário dos trabalhadores a tempo parcial é superior ao dos que trabalham a tempo inteiro na indústria de catering. Para o também deputado, existe uma “área cinzenta” no regime de trabalho a tempo parcial na ocorrência de disputas entre os funcionários e os patrões. Defende o parlamentar que, nestes casos, se recorra à Lei das relações de trabalho aplicada aos trabalhadores a tempo inteiro.