Torneio de futebol do Show di Bola juntou mais de 150 crianças

A associação Show di Bola organizou no passado fim-de-semana um torneio de futebol que juntou mais de 150 crianças no relvado sintético do Campo de Hóquei, junto ao Estádio da Taipa, numa iniciativa que contou com o patrocínio do Instituto de Acção Social (IAS).

Segundo o presidente da direcção da Associação Show di Bola, José Martins, a edição deste ano conseguiu juntar “bastantes mais crianças”, tendo os participantes idades compreendidas entre os 4 e os 13 anos: “Este foi melhor em todos os aspectos, tivemos os dois campos de hóquei durante três horas para este grande evento e com mais de 250 pessoas, sendo que mais de 150 eram crianças. Estamos felizes pelo evento ter sido um sucesso, e para o ano cá estaremos de novo”, disse José Martins ao PONTO FINAL, deixando ainda um agradecimento ao IAS pelo apoio.

No final foram entregues troféus e t-shirts aos participantes como recordação do evento, acrescentou ainda a organização.