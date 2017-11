Teatro D. Pedro V vai receber “primeira linha do humorismo português”

O humorista Eduardo Madeira vai actuar no Teatro D. Pedro V a 11 de Novembro num espectáculo que junta comédia e música, integrando o quadro de apresentação de humoristas portugueses que o Instituto Português do Oriente tem vindo a promover. João Laurentino Neves, director da instituição, espera casa cheia num evento que irá ser representando pela “primeira linha do humorismo português”.

Pedro André Santos

Depois de Pedro Tochas, Jorge Serafim e João Seabra, o Instituto Português do Oriente (IPOR) vai trazer a Macau Eduardo Madeira para uma actuação no Teatro D. Pedro V, num espectáculo agendado para 11 de Novembro. “Esta é já a quarta iniciativa no âmbito da promoção desta área de expressão artística do humorismo que fazemos, porque percebemos que era uma área de expressão criativa da língua portuguesa que não tinha em Macau uma actividade nesta área”, começou por explicar João Laurentino Neves ao PONTO FINAL.

Para o director do IPOR – e sem descurar a qualidade dos outros humoristas – a vinda de Eduardo Madeira representa “um salto para a primeira linha do humorismo português”, sendo um artista que “está presente nos programas de referência do humorismo de Portugal”.

Humorista, actor e argumentista, Eduardo Madeira começou a sua carreira como argumentista nas Produções Fictícias, onde foi autor e co-autor de programas como “Herman Enciclopédia”, “Contra Informação”, “Conversa da Treta” e “Notícias em Segunda Mão”.

Além de responsável por peças de teatro e de ter editado já várias obras, Eduardo Madeira foi também fundador do projecto Cebola Mol, juntamente com Filipe Homem Fonseca. A banda editou um total de quatro discos, tendo adoptado um estilo muito peculiar que cativou diversos públicos. A parte musical estará também presente na actuação em Macau, segundo adiantou o director do IPOR, que espera casa cheia para o evento: “Trazemos um nome maior, por isso vamos para uma sala maior. A nossa expectativa é que o Teatro D. Pedro V possa estar cheio porque isso significaria também um espectáculo de maior qualidade. Temos uma expectativa elevada porque percebemos que temos a oportunidade de nos divertir, e também de termos alguém que tem um percurso e um género criativo que representa uma referência para nós”, acrescentou João Laurentino Neves.

O espectáculo está agendado para as 20:00 de 11 de Novembro, tendo os bilhetes um custo de 40 patacas para estudantes e 80 patacas para o resto do público.

Encontro de formadores entre 7 e 9 de Dezembro

O IPOR vai organizar ainda o terceiro encontro de formadores de Língua Portuguesa, entre 7 e 9 de Dezembro, contando com a presença de professores, docentes e investigadores que estão a trabalhar em vários países asiáticos, como a Tailândia, o Vietname, a República Popular da China ou as Filipinas.

“O nosso objectivo para este evento tem sido constituir uma rede de formadores que possa partilhar informação, materiais, estratégias, sucessos mas também dificuldades, porque os profissionais, quando estão no terreno, sentem muitas vezes dificuldades em encontrar as melhores estratégias para que o ensino da língua seja mais eficaz”, referiu João Laurentino Neves.

O director do Instituto Português do Oriente frisou ainda que o evento está também aberto aos docentes de Macau: “Temos todo o interesse que possam participar”, complementou.