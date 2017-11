Sub-19 da RAEM vencem Laos e relançam contas do apuramento

A selecção sub-19 de futebol de Macau venceu ontem o Laos, por 1-0, relançando as contas do grupo H, a contar para a qualificação para à segunda fase do Campeonato Asiático da categoria. Os jovens futebolistas do território vão decidir amanhã a passagem à próxima fase com Taiwan.

Depois de uma derrota na partida inaugural perante o Vietname, por 2-0, a selecção sub-19 de Macau estava obrigada a pelo menos pontuar frente ao Laos e não defraudou. O empate perdurou no final dos primeiros 45 minutos, mas acabou por ser desfeito à passagem do minuto 54, por intermédio de Iury Sousa.

Na outra partida do grupo H, a formação do Vietname levou a melhor sobre Taiwan, vencendo por 2-1, e garantiu a qualificação para a fase seguinte da prova. Os jovens futebolistas de Macau vão discutir esta quarta-feira o outro lugar de acesso à próxima fase com Taiwan, selecção anfitriã da fase de grupos. O onze do terriutório está, no entanto, ainda dependentes do ‘ranking’ dos melhores segundos qualificados de cada grupo.

As duas equipas estão neste momento com os mesmos três pontos, frutos de uma vitória e uma derrota, embora com vantagem para Taiwan, o que obriga a formação da RAEM a conquistar os três pontos no Estádio de Hsinchu. A partida entre o Vietname e Laos será apenas para “cumprir calendário”, já que os vietnamitas têm vantagem em confronto directo, depois de terem triunfado frente a Macau e a Taiwan.

Para além do Vietname, também a República Popular da China já conseguiu garantir o apuramento fruto de três vitórias em outras tantas partidas do grupo G. A selecção chinesa derrotou o Myanmar e o Camboja, ambos por 1-0, tendo goleado a formação das Filipinas por expressivos 6-0.

Afastada da próxima fase está já a selecção de Hong Kong, que perdeu a partida inaugural do grupo com a Austrália, por 3-0, tendo sido ontem goleada pela Coreia do Norte, por 5-1.

No grupo A, a selecção dos Emirados Árabes Unidos conta por vitórias os três jogos disputados, tendo, assim, bilhete garantido para a próxima fase. Igualmente com 9 pontos está o Uzbequistão, que lidera o grupo B, enquanto que nos restantes grupos está tudo em aberto, com excepção do grupo F, onde Coreia do Sul e Malásia lideram com 9 pontos cada, com vantagem para os coreanos em diferença de golos.

Selecção sénior perde Interport

A selecção sénior de futebol de Macau perdeu a segunda mão do torneio Interport ante Cantão, por 2-0, saindo por isso derrotada no cômputo geral das duas partidas.

A formação orientada por Chan Hiu-ming, recorde-se, tinha vencido no Estádio da Taipa, por 2-1, mas acabou por não resistir à pressão da formação de Cantão, que tirou partido da ausência de alguns jogadores mais influentes da selecção da RAEM, como Lao Pak Kin, Paulo Cheang, Lei Ka Hou, Lam Ngai Tong, Nicholas Torrão, Filipe Duarte e Leong Ka Hang.