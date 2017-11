Serviços de Economia vão discutir novas regras de inspecção de produtos importados

A Direcção dos Serviços de Economia vai promover na próxima sexta-feira, 10 de Novembro, uma sessão de esclarecimento relativa às novas regras de inspecção prévia em relação a produtos alimentares importados. O evento decorre no NAPE, no 19.o andar do Edifício China Civil Plaza e conta com a presença de representantes da Administração de Inspecção e Quarentena para Saída e Entrada pela Fronteira de Zhuhai e da Companhia de Análise Chong Kim, a empresa responsável pelo processo de análise aos produtos importados.

