“Retrocesso democrático” na nomeação dos membros do órgão municipal vai contra a “verdade histórica”  

“Vocês agora estão na Região Administrativa Especial de Macau sob a governação da República Popular da China. Acham que a governação colonial do Governo português em Macau era mais democrática do que agora? Ridículo!” As palavras são de Zhang Rongshun, vice-director do sub-comité de Assuntos Legais e Sociais do Comité Permanente da Assembleia Nacional Popular, e foram ontem proferidas, durante um seminário relativo ao estabelecimento do novo órgão municipal sem poder político. Defendeu o mesmo responsável que uma das mais importantes premissas para o Governo da RAEM decidir optar pela criação de um órgão municipal sem poder político assenta no seu conhecimento profundo da Lei Básica e no vasto consenso obtido.

Entende Zhang Rongshun que a ideia de que os membros do novo órgão municipal sejam eleitos é apenas uma forma de regressar ao modelo das câmaras municipais que existiu durante a administração portuguesa. Sobre o argumento de que a nomeação destes membros pelo Executivo representa um “retrocesso democrático” face ao período da administração portuguesa, o mesmo responsável atirou que este tipo de opiniões vai contra a “verdade histórica”.