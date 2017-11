Rendas altas e falta de recursos humanos são os principais problemas do comércio tradicional

O Governo apoiou a criação do Grupo de Apoio a Lojas Antigas Típicas, pensado pela Macau Chain Stores and Franchise Association. O novo organismo tem como objectivo ajudar o comércio tradicional do território a promover os seus negócios.

Fotografia: Eduardo Martins;

Joana Figueira

A Direcção dos Serviços de Economia (DSE) assinou ontem um acordo com a Macau Chain Stores and Franchise Association para a criação de um Grupo de Apoio a Lojas Antigas Típicas. O novo organismo tem como propósito ajudar as lojas tradicionais locais a promoverem a imagem e a sua marca e a desenvolverem-se de forma sustentável na realidade do mercado actual. Tai Kin Ip, director da Direcção dos Serviços de Economia, destaca o valor do arrendamento dos espaços comerciais e a escassez de recursos humanos como alguns dos principais entraves ao desenvolvimento saudável do comércio tradicional.

A atribuição de eventuais apoios exige uma investigação sobre os estabelecimentos comerciais e a definição dos critérios de classificação de lojas antigas, sendo que o objectivo é que os primeiros estabelecimentos comecem a ser classificados no primeiro trimestre de 2018. Depois de reunidos todos os requisitos e de o espaço comercial ter sido classificado como “loja antiga típica” o Grupo de Apoio vai lançar uma série de medidas que por ora ainda estão em fase de estudo.

Tai Kin Ip adiantou, no entanto, que o objectivo é “proporcionar alguns serviços para apoiar as empresas”. A atribuição de apoio financeiro ainda vai ser avaliada, esclareceu o dirigente: “O nosso trabalho envolve áreas que dizem respeito aos produtos a serem produzidos, fabricados, os serviços proporcionados e a forma de exploração destas lojas no mercado”, esclareceu o dirigente.

Na primeira fase da iniciativa, o Governo injectou 800 mil patacas para cobertura do “custo de todos os trabalhos – por exemplo, de pesquisa e de estudo” e foram disponibilizados recursos humanos para conduzir os trabalhos. Tai Kin Ip não avançou o valor total de investimento, já que nas próximas etapas as entidades envolvidas vão “atender à situação concreta e depois realizar o respectivo investimento”.

Em conferência de imprensa, o director da Direcção dos Serviços de Economia afirmou que a iniciativa pretende “não só que as lojas antigas possam promover os seus negócios em Macau, mas também alargá-los a toda a Zona da Grande Baía”.

O anúncio da criação do Grupo de Apoio a Lojas Antigas Típicas surgiu quase um ano depois dos trabalhos de preparação. A iniciativa conta também com uma parceria com a Guangdong Time-honored Brands Association.

OS PROBLEMAS: RENDAS, RECURSOS HUMANOS E OUTRAS QUESTÕES

“As questões enfrentadas pelas lojas antigas não são se resumem às rendas, mas também aos recursos humanos; entre outras questões. Actualmente o que nós pretendemos é elevar a capacidade das lojas antigas”, disse Tai Kin Ip aos jornalistas, apontando que o Governo está atento e “a acompanhar de perto o andamento da economia e os efeitos que podem recair sobre as pequenas e médias empresas”.

O director da Direcção dos Serviços de Economia prosseguiu, referindo que a aposta das empresas que têm de lidar com situações de valores de arrendamento elevados deve ser “no aumento de produtividade”.

Neste aspecto, indicou, é responsabilidade do Governo disponibilizar o apoio devido: “Através deste projecto [podemos] apoiar as pequenas e médias empresas a melhorarem ou aperfeiçoarem as técnicas de produção ou, em segunda base, também as estratégias de marketing e ‘management’ [gestão]. A gestão de muitas empresas é baseada na gestão familiar, mas hoje em dia já recai muito sobre a administração corporativa. Neste três aspectos, através da melhoria, [podemos] ajudá-los a ultrapassar o aumento de custo e, enfim, poder assim competir dentro do horizonte ainda mais alargado de concorrência”, remata.