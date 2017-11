Prémio de 50 mil patacas para concurso de tradução literária lançado pela UM  

O Departamento de Português da Universidade de Macau (UM) vai lançar no final deste ano um concurso de tradução literária chinês-português e português-chinês. A novidade foi ontem avançada por Yao Jing Ming, director do organismo, em declarações ao PONTO FINAL, à margem do 15.º Concurso de Eloquência em Língua Portuguesa para Estudantes Universitários. O novo concurso, que vai ter uma frequência trienal, vai premiar duas obras literárias traduzidas e publicadas durante os três anos imediatamente anteriores, uma por cada modalidade. Cada vencedor vai receber um prémio pecuniário no valor de 50 mil patacas, patrocinado pela Fundação Macau.

Ao PONTO FINAL, Yao Jing Ming explicou que a competição está aberta a qualquer género literário mas que, no caso dos contos, a obra terá que ser uma antologia. As traduções apresentadas a concurso têm que ter sido publicadas nos três anos anteriores à atribuição do prémio e podem ser de qualquer livro editado na China ou nos países lusófonos.

Sobre o júri, o director do Departamento de Português da Universidade de Macau disse que este irá ser formado por “tradutores consagrados com muita experiência” da China continental e sinólogos portugueses. O responsável avançou ainda que prevê que a cerimónia de entrega dos prémios aconteça “entre Maio e Junho” do próximo ano.