Português Daniel Pinheiro deve correr Meia-maratona de Macau

A lista de atletas que deverão disputar a edição de 2017 da Maratona Internacional de Macau ainda não é conhecida, mas o português Daniel Pinheiro deve ser um dos atletas que vão disputar uma das provas subsidiárias do certame, a Meia-Maratona do território.

No domingo, o atleta, que corre com a camisola do Águias de Alvelos, assinou um brilharete, ao concluir a Maratona do Porto na segunda posição.

Pinheiro, que quer correr em Dezembro a meia maratona de Macau, contou que se preparou ao longo de 12 semanas, fazendo 180/200 quilómetros semanais, quando em condições normais faria 150 por semana.