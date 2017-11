O novo acesso viário entre a Avenida de Venceslau de Morais e a Rampa dos Cavaleiros é esta quarta-feira inaugurado. A ligação, situada junto ao edifício Mong Sin, do complexo de habitação social de Mong Há, tem um comprimento de 142 metros e três faixas de rodagem em ambos os sentidos de circulação. A inauguração do novo acesso viário está agendada para as onze da manhã.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...