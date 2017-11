Mak Soi Kun responde com educação cívica à Lei de execução do Hino Nacional  

O deputado Mak Soi Kun mostrou-se ontem favorável à regulamentação da Lei do Hino Nacional e posterior inclusão no Anexo III da Lei Básica, defendendo que “há que recorrer à legislação local para a referida lei ser implementada em Macau”, conforme já tinha sido sugerido pela secretária para a Administração e Justiça.

O deputado, eleito por sufrágio directo, vai mais longe e propõe ao Governo que, “para além de envidar esforços para se articular com o Estado, ao nível da revisão da Lei do Hino Nacional, reforce a educação cívica, no âmbito da divulgação e sensibilização sobre a execução do Hino Nacional, regulamentando os comportamentos durante a sua execução”. Para o deputado, a implementação efectiva da Lei, fortalece a “noção de Estado, impulsionando os residentes a defender, conscientemente, a dignidade do hino nacional, e criando, em Macau, um bom ambiente favorável à promoção do patriotismo e do amor pelo Estado”.