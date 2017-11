Mais de 160 novas empresas constituídas entre Julho e Setembro

O crescimento registado na indústria do jogo começa a ter reflexos sobre outros domínios da actividade económica, a julgar pelo aumento do número de sociedades comerciais constituídas no terceiro trimestre do corrente ano.

Entre Julho e Setembro, e de acordo com os dados ontem divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos, constituíram-se 1250 novas sociedades, mais 163 face ao período homólogo de 2016. O aumento ficou a dever-se sobretudo à grande proliferação de novas sociedades direccionadas para o comércio por grosso e a retalho: só no terceiro trimestre do presente ano foram constituídas 122 novas empresas direccionadas para a actividade comercial.

Apesar do número de sociedades ter crescido, o volume de dinheiro – 116 milhões de patacas – relativo ao capital social dos novos negócios caiu 6,4 por cento face ao investimento feito em igual período do ano passado. A queda revelou-se particularmente significativa no ramo dos serviços prestados às empresas, com o capital social das novas sociedades formadas entre Julho e Setembro a quedar-se pelos 17 milhões de patacas, menos 5,3 por cento do que em igual período do ano passado.

O comércio por grosso e a retalho continua a dominar o panorama no território em termos de investimento. Das 1250 novas sociedades constituídas no terceiro trimestres, 486 dizem respeito a sociedades de natureza comercial, 257 a sociedades de serviços prestados às empresas e 179 novas companhias de construção civil.

Em termos de capital investido, a esmagadora maioria das novas sociedades tem um capital social – 899 ou 71,9 por cento – têm um capital social inferior a 50 mil patacas. O capital social conjunta destas pequenas sociedades é de 23 milhões de patacas.

Por outro lado, sublinha a Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos, entre Julho e Setembro foram constituídas 26 sociedades com um capital social superior a um milhão de patacas. Com 48 milhões de patacas de capital social conjunto, estas 26 empresas foram responsáveis por 41,5 por cento do investimento feito no terceiro trimestre.

No período em causa, dissolveram-se 160 sociedades, com um capital social equivalente a 33 milhões de patacas.