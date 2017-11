MACA está em negociações com três operadoras de jogo  

A Associação de Compositores, Autores e Editores de Macau está actualmente a discutir acordos de direitos autorais com três das seis operadoras de jogo de jogo estabelecidas em Macau. A organização cobrou apenas durante o ano passado mais de dez milhões de patacas em royalties.

Joana Figueira

A Associação de Compositores, Autores e Editores de Macau (MACA) está a negociar acordos relativos aos direitos autorais com três operadoras de jogo do território. Os memorandos já estabelecidos com duas operadores foram renovados recentemente, sendo que o sexto continua dentro do prazo. A MACA recolheu em royalties 10,347,535 milhões de patacas em 2016, montante que esconde um crescimento de 27,5 por cento em comparação com a verba angariada durante o ano de 2015.

Representando 91 escritores locais, seis editoras e mais de dois milhões de membros de sociedades afiliadas de várias partes do mundo, Terry Lee, gestora de licenciamento de performances públicas da MACA, destaca que também o número de inscrições de lojas locais na Associação tem aumentado significativamente.

O registo da MACA – criada em 2009 e presidida por Ung Kuoc Iang – em termos de espaços comerciais licenciados chegou às sete centenas, situação que Terry Lee explica com o facto de as pessoas estarem cada vez mais atentas à protecção de conteúdos autorais: “Conseguimos ver que o número de lojas locais que se inscrevem [na MACA] está a crescer à medida que as pessoas aumentam a sua consciência no que respeita à protecção dos direitos de autor e começam a alcançar os parâmetros internacionais no que toca a este aspecto”, disse ao PONTO FINAL.

A gestora aponta, no entanto, que Macau ainda tem “um longo caminho para percorrer” na melhoria da protecção dos direitos autorais, comparando com alguns territórios onde o pressuposto está mais desenvolvido, como são os casos da Europa, dos Estados Unidos da América e do Japão.

“Não há dúvida que a economia está a crescer rapidamente e que a indústria cultural encara actualmente um desenvolvimento positivo [de Macau]. Consequentemente, a protecção dos direitos de autor desempenha um papel importante tanto no desenvolvimento da economia como da indústria cultural”, explicou Lee.

A gestora da MACA destaca ainda que uma das estratégias da associação é a promoção da importância da protecção de direitos autorais e do processo de inscrição para a licença de criações musicais através da organização de eventos em Macau. A organização colabora actualmente com os Serviços de Alfândega e com a Direcção dos Serviços de Economia.

A MACA participou no encontro da Confederação Internacional de Sociedades de Autores e Compositores (CISAC, na sigla inglesa) Ásia-Pacífico, que decorreu na semana passada em Taipé, Taiwan, e reuniu participantes de 14 países e territórios. A participação teve como objectivo debater o desenvolvimento dos meios de difusão, do cinema e do karaoke no que respeita às questões da licença de criações musicais.