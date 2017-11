Kevin Ho e KNJ Investment concretizam entrada na Global Media  

O empresário Kevin Ho, através da KNJ Investment, concretizou a entrada no Global Media Group, passando a deter uma posição de 30 por cento, um investimento de 15 milhões de euros, anunciou ontem a empresa que detém o Diário de Notícias (DN).

Em comunicado, a Global Media adianta que “os seus acionistas chegaram a acordo com o empresário de Macau Kevin Ho, nos termos do qual” este investidor “aportará ao capital da empresa ‘holding’ do grupo o montante de 15 milhões de euros, passando o novo investidor a deter 30 por cento do capital social da sociedade”.

Segundo a dona do DN, Jornal de Notícias (JN) ou TSF, entre outros, “o capital investido no grupo vai ser utilizado, fundamentalmente, em projectos destinados a reforçar a liderança do grupo no digital e à sua internacionalização, especialmente nas geografias onde se fala português e junto das nossas comunidades no estrangeiro”.

O grupo de media anunciou ainda alterações na estrutura accionista da GMG: os empresários angolano António Mosquito e português Luís Montez “transmitiram as suas participações no grupo a José Pedro Soeiro, empresário e gestor com participação em empresas portuguesas, angolanas e do Reino Unido”.

Assim, a composição accionista da Global Media passa a ser a seguinte: KNJ 30 por cento, José Pedro Soeiro 30 por cento, Joaquim Oliveira 20 por cento, e o BCP e Novo Banco ambos com 10 por cento cada.