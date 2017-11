Japão regista várias ameaças de bomba durante visita de Trump

As ameaças acabaram por se revelar inócuas, mas obrigaram a intervenções em cidades como Hiroshima, Kyoto e Osaka. O presidente norte-americano voltou a reiterar que o acesso livre a armas não teve qualquer relação com o ataque que no domingo vitimou mais de duas dezenas de pessoas numa igreja do estado norte-americano do Texas.

Várias ameaças de bomba foram ontem registadas no Japão, onde é raro acontecerem, durante a visita ao país do Presidente norte-americano, Donald Trump. Não foi encontrada nenhuma prova a existência de explosivos nem feita qualquer detenção, de acordo com a polícia japonesa.

Os alertas aconteceram em vários locais no oeste do Japão, longe de Tóquio, onde Trump esteve durante o dia de ontem. Na prefeitura de Shiga, uma empresa de transporte marítimo recebeu uma ameaça anónima de um homem “que afirmou ter colocado uma bomba no interior de um barco de recreio, programada para explodir uma hora mais tarde”, contou à agência AFP um porta-voz da polícia.

As autoridades realizaram buscas no barco, de onde 290 passageiros foram retirados, mais não encontraram qualquer engenho explosivo, e o homem que alertou para a sua presença também não foi encontrado. Outra empresa de barcos em Hiroshima recebeu ameaças semelhantes, também por telefone.

A ligação marítima à ilha de Itsukushima, popular entre os turistas devido ao seu célebre templo xintoísta, inscrito na lista de património mundial da UNESCO, foi também temporariamente suspensa enquanto eram realizadas investigações. Em Osaka, um grande armazém foi alvo de uma ameaça de bomba, que também se revelou falsa.

Em Kyoto, um operador de transporte ferroviário recebeu um alerta anónimo que anunciava que uma bomba iria explodir uma hora depois numa estação, segundo a agência de notícias Jiji. A estação em questão foi encerrada temporariamente, afectando cerca de oito mil passageiros.

Trump denuncia tiroteio “horrendo”

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou ontem que o tiroteio no Texas, que matou 26 pessoas, não coloca a nu problemas relacionados com o acesso a armas de fogo, mas sim que o autor do ataque tinha problemas mentais: “A saúde mental é o problema aqui (…) Não se trata de uma questão ligada às armas”, declarou numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, em Tóquio.

No domingo um homem armado de 26 anos matou a tiro 26 pessoas e feriu dezenas de outras numa igreja baptista no estado do Texas, tendo sido depois abatido.

O ataque a tiro ocorreu na ‘First Baptist Church’, em Sutherland Springs, 45 quilómetros a sudeste de San Antonio (Texas), perto das 11:30. No momento dos disparos decorria uma missa: “Os nossos corações estão partidos. Unimo-nos, damos as mãos (…) e apesar das lágrimas e da tristeza, mantemo-nos fortes”, tinha já dito Trump, em Tóquio, onde se encontra em viagem.