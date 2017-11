Injecção de 15 milhões de euros permite à Global Media investir no seu futuro

A injecção de capital de 15 milhões de euros na Global Media, onde a KNJ passa a deter 30 por cento, vai permitir à dona do Diário de Notícias (DN) “investir no seu futuro”, considerou ontem a empresa do território.

O empresário de Macau Kevin Ho, através da KNJ, concretizou a entrada na Global Media Group (GMG), passando a deter 30 por cento do capital do grupo, anunciou ontem a dona de títulos como o DN, Jornal de Notícias (JN) e TSF, entre outros.

Em comunicado, a KNJ manifesta-se “satisfeita em confirmar que o acordo está feito e todos os contratos assinados” com GMG, que considera ser “’player’ gigante dos media em Portugal”, recordando o seu vasto portefólio.