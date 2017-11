Governo planeia construção de centro de ensino para a área da gastronomia  

O Governo anunciou, através do secretario para os Assuntos Sociais e Cultura, o plano de construção de um novo centro de ensino técnico-profissional, no seguimento da inclusão de Macau na Rede das Cidades Criativas da UNESCO na área da gastronomia. O projecto, que prevê a formação de quadros na área da culinária em Macau, foi desenhado pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) e terá lugar num dos terrenos recuperados pelo Governo e destinada ao fomento da educação.

De acordo com um comunicado do Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, no novo centro haverá uma área dedicada ao ensino da culinária internacional, onde serão disponibilizadas acções de formação e cursos temáticos.

A nível do ensino superior, “o Instituto de Formação Turística iniciou os preparativos para a criação de um centro culinário, assim como irá organizar cursos conferentes de grau, cursos para aprendizagem contínua, acções de formação para os profissionais do sector, entre outros, com vista a formar profissionais de qualidade da área culinária”, lê-se numa nota de imprensa enviada pelo Governo às redacções.

O apoio à criação de “um ambiente de cultura gastronómica” e a respectiva promoção e divulgação integram o plano de acções do Governo, que pretende “atrair turistas para se deslocarem a diferentes zonas de Macau para apreciar comidas típicas locais, assim como impulsionar o crescimento do consumo em diferentes zonas do território”.

Em declarações aos jornalistas, Alexis Tam afirmou que a designação de Macau como Cidade Criativa da Gastronomia “irá contribuir e beneficiar o desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau”.

Os trabalhos preparativos para a apresentação da candidatura de Macau à Rede das Cidades Criativas da UNESCO na área da gastronomia arrancaram em 2015 e culminaram na cidade passada, com a inclusão do território nas listas da UNESCO.