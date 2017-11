Funcionários do IACM não vão ser prejudicados com a criação do novo órgão municipal  

O presidente do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) garantiu ontem que a criação do futuro órgão municipal sem poder político, que vai substituir o IACM, não coloca em causa as “regalias e o vínculo actual” dos funcionários do organismo. José Tavares afirmou que a extinção não é motivo para preocupações.

“Isto está a ser feito sem sobressaltos. Há muitos colegas preocupados com esta mudança. Aproveito para lhes dizer que nada afectará as suas regalias e vínculo actual. Nada mudará com a [criação da] nova estrutura”, disse José Tavares em declarações, ontem, à TDM – Rádio Macau.

O dirigente sublinhou, no entanto, que vão ser notadas “diferenças” com a substituição do IACM pelo novo órgão municipal: “Muito provavelmente vamos ter algumas funções culturais e recreativas. Se calhar, vamos reaver [algumas das funções transferidas para o Instituto Cultural], mas não queremos colidir com os serviços, que estão a dirigir estas áreas. Vamos fazer de outra maneira”, disse à mesma emissora.

José Tavares também falou à Rádio Macau sobre a revisão das normas que regulam os mercados e a actividade dos vendilhões no território, notando que “é preciso inovar” uma regulamentação implementada ainda na administração portuguesa. A inovação requer sobretudo “melhorias na gestão”, defendeu o presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais.

Tavares disse ainda que “o serviço prestado dentro dos mercados, e entre os vendilhões, não é o melhor” e que a possibilidade em estudo é a atribuição de licenças através de concursos que terão em consideração, por exemplo, “a qualidade e a quantidade” das mercadorias disponibilizadas.