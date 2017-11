Fórum Boa’o discutiu cidade inteligente e formação de quadros qualificados  

O Fórum para o Desenvolvimento Asiático (Macau) 2017 discutiu o papel dos quadros qualificados, a construção da cidade inteligente e a forma como a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” se interligam com os serviços de finanças especializados. A iniciativa teve ontem início e contou com a presença do chefe do Executivo.

Durante o período da tarde, um dos painéis da iniciativa convidou vários oradores – desde investidores a especialistas em arrendamento financeiro e gestão de fundos – para discutir de que forma a integração financeira promovida pela iniciativa “Uma Faixa, uma Rota” promove uma interligação com os serviços de finanças especializados.

Kenneth Feng, vice-presidente da MGM China Holdings Limited, partilhou a sua experiência com alguns projectos financeiros internacionais que tiveram um investimento maioritário de bancos de Macau, ainda que o financiamento do projecto tenha sido liderado por bancos ocidentais.

“Nós temos as maiores participações, porque é que não criamos um banco de cooperação para o financiamento de projectos? Uma vez que isto esteja concretizado, nós podemos participar nos projectos de infra-estrutura juntamente com as iniciativas de “Uma Faixa, Uma Rota” e atrair investimento global em vez de deixar que os bancos ocidentais liderem os bancos de Macau”, Kenneth apresentou esta ideia.

Robert Koepp, director de rede da Economist Corporate Network, aprofundou a sugestão de Kenneth: “[Comparando com a China continental], Macau tem mais conhecimentos acerca da ideologia ocidental de investimento, gestão financeira e análise de risco. Macau tem a vantagem de ajudar as empresas de investimento da China continental em termos de aconselhamento legal e contabilidade”, defendeu.

Li Peng, presidente da China Huarong Financial Leasing Co., sublinhou, por sua vez, que Macau tem três vantagens – na política, o Governo de Macau incluiu a política especializada de arrendamento financeiro no seu conceito de topo; em localização, Macau pode fazer a ligação entre o mercado do continente e o mercado estrangeiro; na internacionalização, Macau é uma região aberta que é conveniente para o desenvolvimento do sector de arrendamento financeiro. Li também sugeriu que Macau deve aprender com a experiência do crescimento das finanças na Internet e que a pratique bem.

Já Song Yunsong, director da CPD Fund Management Company, disse que Macau tem a vantagem única de formar os jovens na língua portuguesa e um sector especializado como finanças, construção, contabilidade ou direito que pode ser conjugado com o idioma de Camões para dar vantagens únicas ao território.