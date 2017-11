Formação da UM para professores de português adiada para Janeiro  

Yao Jing Ming, director do Departamento de Português da Universidade de Macau (UM), avançou ao PONTO FINAL que a formação para professores de português do ensino básico e secundário, cujo início estava previsto para o corrente mês, foi adiada para Janeiro. A formação resulta de um acordo assinado entre a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) e a Universidade de Macau, em Setembro último, e destina-se a professores de português de escolas chinesas do território. O curso terá a duração de 60 horas e será ministrada por docentes do Departamento de Português da UM.

