Especialista português defende alternativa à criminalização do consumo de droga

Em Macau para participar na conferência mundial sobre toxicodependência que decorre até amanhã, João Goulão não concorda com o reforço da criminalização do consumo de droga decidida há uma ano pelo hemiciclo. O especialista voltou a avançar com o exemplo de Portugal para explicar que há alternativas bem sucedidas, embora defenda que não há modelos infalíveis.

O especialista português João Goulão, que está em Macau a participar numa conferência mundial sobre toxicodependência, discorda do aumento das penas para combater o consumo, uma opção tomada pelo território no ano passado.

“Não há modelos que sejam directamente exportáveis, e eu penso que cada país terá que encontrar o seu próprio caminho. Francamente não acredito muito nessa via de penalizar ainda mais pessoas que são mais vítimas do que propriamente agentes”, afirmou o director do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD).

João Goulão falava à margem da abertura da 27.ª conferência mundial da Federação das Organizações Não-Governamentais para a Prevenção de Droga e Abuso de Substâncias (IFNGO), que decorre até amanhã.

Contrariamente à tendência seguida noutros países, como Portugal, onde tem sido seguida a via da descriminalização do consumo, Macau aprovou em 15 de Dezembro a revisão da lei da droga, que agravou as penas de prisão até um ano, quando antes a pena máxima era de três meses. O tráfico passou a ter pena máxima de 15 anos.

Questionado sobre a opção de reforçar a penalização do consumo assumida por Macau, João Goulão defendeu o combate enérgico ao tráfico e uma visão humanista ao problema da toxicodependência: “Faz todo o sentido que em ambientes em que se movimentam grandes somas de dinheiro de várias proveniências, nem todas elas lícitas, se sigam essas movimentações, se perceba que tipo de organizações criminosas se movimenta na área do tráfico, e que esse seja combatido energicamente. Agora, aqueles que são os dependentes, as vítimas dessa actividade, do meu ponto de vista, não devem ser de todo criminalizados”, argumentou.

Para o director do SICAD, os dependentes “devem, isso sim, ser tratados com uma visão humanista e com oferta das respostas às suas carências, seja tratamento ou redução de danos, e contribuir para que tenham uma melhor qualidade de vida, apesar dos seus consumos”.

Goulão também considerou que a descriminalização poderia ser aplicada em Macau: “Penso que sim. A descriminalização é mais uma consequência de uma forma de olhar para o problema do que propriamente o início de tudo”.

O mesmo responsável recordou os “óbices que eram apontados à ideia da descriminalização” em Portugal, incluindo a ideia de que o país poderia vir a tornar-se “um destino para o narcoturismo”, ou que as “criancinhas iam começar a tomar drogas com o biberão”, tendo destacado resultados inversos: “Temos 16 anos de experiência para provar que é possível de facto harmonizar as políticas num quadro legal muito mais favorável e muito mais humano”, salientou.

João Goulão defendeu também que o combate ao consumo de droga faz-se pela “oferta de tratamentos adequados, sem compulsão” e com “trabalho preventivo desenvolvido precocemente de forma adequada aos diversos grupos etários e aos contextos em que as pessoas se movimentam”: “As campanhas de sensibilização são francamente pouco eficazes. (…) As intervenções terroristas relativamente às drogas também são pouco eficazes”, afirmou.

Também a participar na conferência em Macau, o embaixador Pedro Moitinho, que já foi cônsul na região e actualmente ocupa o cargo de facilitador da UNGASS (sigla em inglês para Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Drogas), não comentou a legislação de Macau, mas deu o exemplo dos resultados atingidos em Portugal: “Sou suficientemente velho para me lembrar da situação em Portugal nos anos 1980 e 1990 em que o assunto que mais preocupava as famílias, os indivíduos, era a questão das drogas. Neste momento está num número bastante abaixo, portanto, deixou de ser a principal preocupação das famílias e das pessoas em Portugal, e isso foi conseguido através de uma aplicação de uma política em que as pessoas deixaram de ser perseguidas judicialmente e passaram a ser tratadas como doentes”, afirmou.

“No nosso caso funcionou, não digo com isso que a nossa experiência possa ser replicada em todos os países, mas no nosso caso funcionou efectivamente”, salientou.