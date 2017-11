Escritores pedem a Trump que exija libertação de Liu Xia

Escritores como Margaret Atwood e Philip Roth estão a pedir ao Governo Central para libertar a viúva do dissidente e prémio Nobel chinês, Liu Xiaobo, nas vésperas do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitar Pequim.

Uma carta aberta difundida pela organização de escritores PEN America apela à República Popular da China que remova as restrições à liberdade de movimento de Liu Xia, permitindo-a reunir livremente com a família, amigos e membros dos media: “Liu Xia há muitos anos que é submetida a grande sofrimento, simplesmente por ser mulher de um homem que Pequim considera um dissidente”, lê-se na carta.

Os escritores esperam que Trump “exprima a preocupação dos Estados Unidos com a detenção inumana e injustificável de uma poeta que não foi acusada de nenhum crime”.

Entre os escritórios que assinaram a carta constam ainda Chimamanda Adichie, Louise Erdrich, Robert Pinsky e Stephen Sondheim.

Liu Xia está informalmente sob prisão domiciliária desde que Liu Xiaobo foi distinguido, em 2010, com o prémio Nobel da Paz. Desde a morte do marido, em 13 de Julho, que o seu paradeiro é desconhecido.

Liu Xiaobo, morreu vítima de cancro do fígado, num hospital chinês depois de ter cumprido quase sete dos onze anos a que foi condenado em 2009 por subversão.

O Governo Central rejeitou apelos anteriores à libertação de Liu Xia, incluindo do chefe do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.

Donald Trump chega na terça-feira a Pequim, onde reunirá com o Presidente chinês, Xi Jinping, que desde que ascendeu ao poder, em 2013, lançou uma ampla campanha contra as liberdades civis, reforçando o estilo de governação autoritário do Partido Comunista.