Era da “paciência estratégica” com Pyongyang acabou, diz Donald Trump

O Presidente norte-americano, Donald Trump, sublinhou ontem em Tóquio que a “era da paciência estratégica acabou” no que toca à Coreia do Norte, após “20 anos com uma postura frágil” perante Pyongyang.

O regime norte-coreano “continua com os seus testes nucleares ilegais e com os seus intoleráveis lançamentos de mísseis sobre o território japonês, que representam uma grave ameaça à paz e estabilidade regional e global. Não permitiremos isso”, afirmou Trump numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

“Os norte-coreanos são grandes pessoas sob um regime repressivo. Espero que tudo se resolva e que melhore, tanto para eles como para todo o mundo. Espero que [Kim Jong-un] acabe por pagar” pelos seus actos, acrescentou.