Deputados exigem nova consulta pública e melhor esclarecimento da população  

Vários deputados manifestaram ontem, na reunião plenária da Assembleia Legislativa, dúvidas quanto à criação de um órgão municipal sem poder político, lançando críticas ao modo como foi organizada a consulta pública, ainda em curso. Agnes Lam defendeu mesmo a realização de uma segunda consulta para permitir uma discussão profunda entre as partes. Lam Lon Wai instou o Executivo a apresentar uma proposta concreta e clara, de modo a aliviar as dúvidas dos actuais trabalhadores do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, que temem a ingressão noutro serviço público e a extinção de postos de trabalho. Também Ma Chi Seng pediu um “melhor esclarecimento” para que seja alcançado um consenso.

Depois de apelar ao Governo que proporcione “à sociedade mais informações objectivas e fundamentos”, Agnes Lam sugeriu ao Executivo “que reveja as insuficiências verificadas nesta consulta e que proceda a uma segunda consulta sobre a matéria, para permitir uma discussão profunda entre diversas partes, a reunião de consenso para melhorar a proposta e permitir que o novo órgão municipal sem poder político possa melhor servir a população”.

A deputada e académica, eleita por sufrágio directo, entende ainda que na criação do órgão municipal “a maior disputa centra-se na nomeação dos seus membros”. Lam sublinha que “o Governo pretende nomear, através da designação do Chefe do Executivo, todos os membros deste órgão, com a razão de ser ‘sem poder político’”. Para Agnes Lam, esta decisão “derivou numa intensa oposição no seio da sociedade, que duvida que a mesma vai matar a possibilidade de participação dos cidadãos, e que tais cargos vão ser uma recompensa política, sem consideração das reais necessidades dos cidadãos”.

Lam Lon Wai, deputado da ala laboral, eleito por via indirecta, assinalou a dúvida que diz existir entre os trabalhadores do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais relativa à transferência de competências, nomeadamente quantos “terão de ingressar num outro serviço público ou será que alguns postos de trabalho serão extintos de forma natural?”. Entende, por isso, o deputado que “as autoridades devem apresentar uma proposta concreta e clara, e deixar que o pessoal do IACM tome conhecimento, para libertar as dúvidas e suspeitas de todos, com vista à transição decorrer de forma estável e pacífica”. Também Ma Chi Seng considerou que o Governo “deve disponibilizar mais informações e um melhor esclarecimento, para haver consenso e alcançar o reconhecimento da população”. S.G.