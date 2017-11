Curso ‘online’ inovador desperta curiosidade entre estudantes locais  

Zvi Galil, reitor do Instituto de Tecnologia Informática (Georgia Tech), esteve em Macau para uma palestra na Universidade das Nações Unidas, onde procurou cativar os alunos locais para um curso ‘online’ de Ciências Informáticas da instituição de ensino que representa. Em declarações ao PONTO FINAL, Zvi Galil explicou as grandes vantagens de um curso inovador que tem vindo a alcançar um grande sucesso desde o seu arranque, em 2013.

Pedro André Santos

Os cursos realizados ‘online’ têm vindo a crescer a olhos vistos nos últimos anos, apresentando diversas vantagens em relação aos chamados “cursos tradicionais” nas universidades. Entre eles está o curso de Ciências Informáticas do Instituto de Tecnologia Informática (Georgia Tech), cujo reitor esteve em Macau para a realização de uma palestra na Universidade das Nações Unidas.

Em entrevista ao PONTO FINAL, Zvi Galil referiu que o curso apresenta quatro características fundamentais que o distingue da concorrência: “A primeira tem a ver com o preço, de 6.600 dólares americanos, comparativamente a 40 mil a 70 mil dólares nos Estados Unidos, sem incluir as despesas de alojamento e alimentação”, começou por explicar o responsável.

Zvi Galil disse ainda que o formato ‘online’ do curso “é bastante mais pedagógico” comparativamente a outros semelhantes, contando com um critério de admissão de candidatos bastante superior relativamente às universidades: “Aceitamos cerca de 60 por cento dos candidatos, enquanto que nas universidades esses números são muito menores, variando entre 7 a 10 por cento. Por fim, destacaria a utilização de ‘social media’, o que permite uma grande interacção, ao contrário das aulas, pois por vezes os alunos não comunicam muito com os professores”, lamentou.

Sobre a visita ao território – que também incluiu uma passagem pela Universidade de Macau – Zvi Galil referiu que “a ideia é espalhar a palavra” e “talvez alguns alunos queiram aderir”, adiantando que o curso tem uma aceitação bastante positiva também na Ásia: “A China e a Índia correspondem a cerca de 10 por cento dos nossos estudantes, com 600 estudantes cada”, adiantou Galil. “Não me surpreendeu, na verdade até antecipávamos que fossem mais. Temos tido resultados incríveis, com a conquista de prémios nacionais em termos de inovação. Outras instituições começaram a seguir o nosso sistema, e uma das melhores formas de elogio é através da imitação”, salientou.

O reitor da Georgia Tech referiu que desde a criação do curso tem havido um crescimento gradual, esperando no próximo ano lectivo atingir os 6.500 alunos: “Têm que aceitar o desafio, alguns começam e não conseguem acabar, outros vão até ao fim. Ainda não fizemos estudos específicos, talvez possamos aprender mais com os que desistiram do curso porque normalmente não admitimos pessoas que achamos que não vão acabar”, disse.

Outro aspecto importante salientado por Zvi Galil relativamente ao curso da instituição passa por ter uma probabilidade de empregabilidade “muito elevada”, considerando que seria benéfico também para Macau.

Michael Best, director do departamento de Informática da Universidade das Nações Unidas, destacou que a ambição do território passa por “diversificar a economia para além da hospitalidade e do turismo”, sendo os conteúdos do curso uma mais-valia nesse sentido: “A informática representa actualmente o núcleo do conhecimento, por isso diria que este tipo de curso encaixa bem na realidade de Macau”, referiu Michael Best em declarações ao PONTO FINAL.