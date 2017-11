Cruz Vermelha quer criar novo centro de resposta a catástrofes

Representantes do grupo Galaxy Entertainment estiveram recentemente reunidos com os responsáveis pela Cruz Vermelha do território, num encontro que serviu para discutir a capacidade de reacção e de resposta a desastres naturais tanto por parte das concessionárias, como por parte da própria Cruz Vermelha de Macau.

O organismo está a ponderar avançar para construção de um Centro de Resposta a Desastres com cinco mil pés quadrados. As novas instalações, de acordo com uma nota enviadas às redacções pela assessoria de imprensa do Grupo Galaxy, deverá servir para armazenar material logístico como tendas, cobertores, kits higiénicos e outros equipamentos de socorro imediato.

O novo Centro, defende a Cruz Vermelha, deverá melhorar a capacidade de resposta da organização em caso de desastres ou calamidades naturais. Para além de investir em termos de hardware, a Cruz Vermelha de Macau propõe-se ainda investir na formação dos seus funcionários, principalmente dos chamados voluntários da linha da frente: a organização tenciona convidar profissionais que possam ministrar acções de formação na resposta imediata a situações de calamidade.