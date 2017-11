Composição do Conselho Profissional dos Assistentes Sociais suscita dúvidas entre os deputados  

Foi ontem aprovada na generalidade a proposta de lei do regime de acreditação profissional dos assistentes sociais. O diploma motivou, contudo, inúmeras dúvidas nos deputados, nomeadamente no que diz respeito à composição do Conselho Profissional dos Assistentes Sociais, que terá metade dos seus membros nomeados pelo Executivo. Questionado foi ainda o código de ética que será definido para estes profissionais e que pressupõe um dever de sigilo a que os trabalhadores estarão sujeitos.

Sílvia Gonçalves

O organismo, que ficará responsável pela credenciação dos profissionais do sector, será composto por um presidente e dez vogais, cinco nomeados pelo Governo e os restantes cinco representantes dos assistentes sociais. Os parlamentares dizem não estar esclarecida a forma como estes representantes serão escolhidos, processo que será remetido para um regulamento administrativo autónomo. Também a definição de um código de ética para os assistentes sociais motivou dúvidas, nomeadamente a reserva de sigilo a que os trabalhadores estarão sujeitos.

O deputado Sulu Sou considerou que o diploma não protege os assistentes sociais e justificou deste modo o voto contra: “Os assistentes sociais são a última barreira da sociedade. São uma rede que permite que direitos fundamentais não sejam retirados. Se o Governo mantém, na proposta de lei, que este profissionalismo não é respeitado, isto vai retirar direitos aos assistentes sociais”, defende.

A acreditação dos profissionais será da responsabilidade do Conselho Profissional dos Assistentes Sociais (CPAS), explicou o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, tal como a coordenação do exame de admissão e da formação contínua, a investigação de infracções disciplinares e a elaboração de um código de ética profissional. A composição do organismo inclui “o presidente, cinco vogais propostos pelo Governo (três deles obrigatoriamente integrados na área do serviço social) e mais cinco vogais que são assistentes sociais, ou indivíduos provenientes de instituições de ensino superior, de associações profissionais ou de instituições de serviços sociais”, detalhou Alexis Tam.

E foi a constituição do organismo um dos tópicos a motivar maior inquietação entre os parlamentares: “Gostaria de clarificar o CPAS, é o ponto fulcral desta proposta de lei, tem todos os poderes para a credenciação dos assistentes sociais. Há um presidente e cinco vogais propostos pelo Governo, três da área do serviço social. E depois há outros cinco vogais que podem ou não ser do serviço social, porque podem ser de instituições de ensino superior ou outras associações. A maioria é nomeada pelo Governo”, assinalou Au Kam San. Agnes Lam abordou igualmente a questão: “Também me preocupo com a composição do CPAS. Espero que possa apresentar mais pormenores e definir o prazo de avaliação”.

Também a elaboração de um código de ética a que estarão afectos os profissionais da estrutura desencadeou algumas questões: “A definição de um código de ética muito me preocupa, fala do dever de sigilo. No caso de um jovem com tendência suicida, será que quando o assistente social se depara com essa situação deve manter o sigilo até que o rumor seja uma realidade?”, perguntou Sulu Sou.

Já Ella Lei questionou: “Têm a sua ética profissional que têm que cumprir, mas há questões que são vagas, como guardar sigilo, têm que saber em concreto”. Leong Sun Iok, também do sector laboral, considerou que “quanto às regalias dos assistentes sociais não existe muita tinta nesta proposta de lei”: “Não sei se se pode conceder acesso aos cuidados de saúde. Espero que se introduzam mais regalias, para uma profissionalização deste sector”.

Alexis Tam, que considerou a possibilidade de alterar alguns elementos da proposta de lei, disse dar “grande importância à autonomia profissional dos assistentes sociais”, remetendo a pormenorização de questões como a definição do código de ética para a discussão na especialidade do diploma.