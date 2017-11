Cidades Criativas: Deputados sugerem formação de quadros e criação de escolas de culinária  

Menos de uma semana depois de Macau ser sido designada Cidade Criativa da UNESCO na área da Gastronomia, vários deputados apontaram o dedo às insuficiências do sector, como a falta de quadros qualificados, a falta de espaço concedido à formação ou a demora na atribuição de licenças para a restauração. Os parlamentares instaram o Governo a apostar na formação e sugeriram a criação de escolas para dar continuidade às técnicas culinárias mais tradicionais.

Sílvia Gonçalves

A classificação de Macau pela UNESCO como Cidade Gastronómica dominou ontem algumas das intervenções dos deputados no período antes da ordem do dia, na Assembleia Legislativa. O deputado Ip Sio Kai defendeu que o Governo deve adoptar políticas e medidas de apoio ao desenvolvimento dos estabelecimentos gastronómicos mais antigos e ainda uma revisão do sistema de emissão de licenças, que considera ter um “tempo irrazoável”. Chui Sai Peng assinalou as dificuldades que vários operadores do sector da restauração enfrentam e sugeriu a criação de escolas para dar continuidade às técnicas culinárias mais tradicionais e evitar o encerramento de espaços antigos. Leong Sun Iok instou o Executivo a planificar a formação de quadros qualificados neste domínio, para que a classificação atribuída pela UNESCO se mantenha daqui a quatro anos.

“No que diz respeita à continuidade da cultura gastronómica, o Governo deve adoptar políticas e medidas de apoio em prol do desenvolvimento dos estabelecimentos antigos. No que diz respeito à inovação, está envolvida a licença de restauração, cujo requerimento perturba mais os sectores industrial e comercial”, assinalou ontem Ip Sio Kai. O deputado alegou ainda que, quando se requer a licença, “há que esperar sem fim depois da apresentação dos documentos necessários e da recepção do recibo”. Um “longo processo” que “dissuade assim os operadores interessados”.

O deputado, eleito por via indirecta, representante dos sectores industrial, comercial e financeiro, sugeriu que o Governo “proceda à revisão do respectivo sistema de emissão de licença e eleve a eficiência administrativa dos serviços interdepartamentais, permitindo aos diferentes serviços procederem, em simultâneo, à apreciação, no âmbito das suas tarefas”. O parlamentar defendeu ainda a “criação de um grupo interdepartamental, de carácter prático, permanente e específico, com vista a resolver de vez os problemas interserviços, contribuindo para ajudar o sector comercial”.

Chui Sai Peng, por sua vez, começou por assinalar os “muitos desafios e obstáculos” que vários operadores do sector da restauração dizem enfrentar: “Nomeadamente os espaços antigos de gastronomia típica são negócios familiares, por isso não têm mão-de-obra para expandir os seus negócios, e a nova geração também não consegue continuar esta actividade”. Também eleito por via indirecta e pelos mesmos sectores, o parlamentar salientou ainda que “as rendas elevadas e, nalgumas zonas, a insuficiência de electricidade para a exploração fizeram com que, nestes últimos anos, vários estabelecimentos antigos fossem ‘encerrados com glória’”. Em relação aos estabelecimentos mais antigos, defende o deputado que “o essencial é dar continuidade às técnicas culinárias, não se devendo ensinar apenas aos filhos, mas, sim, criar escolas ensinando discípulos, para evitar o encerramento dos espaços antigos e a perda de continuidade da gastronomia”.

Salientando que a UNESCO “dá grande importância às vertentes de continuidade, formação e desenvolvimento de talentos”, Leong Sun Iok defendeu que o Governo deve planificar a formação e o desenvolvimento de quadros qualificados para essa inscrição continuar daqui a quatro anos”. O deputado da ala laboral, eleito por sufrágio directo, entende que a “formação de quadros qualificados para o sector da restauração tem sido menosprezada ao longo dos anos”, pois “segundo dados estatísticos, o sector apenas dispõe de 1,7 cento do espaço das suas instalações para a formação, um aberrante contraste com o espaço para o efeito destinado pelos sectores hoteleiro e do jogo, 64,8 e 78,6 por cento, respectivamente”. Para Leong Sun Iok, o facto de o nível salarial não sofrer “há muito qualquer actualização” torna o sector menos atractivo: “Mais, faltando uma política de formação, é também difícil aliciar pessoas para abraçarem essa carreira, o que conduz a um vazio nos diversos estratos”.

Apontando à formação de talentos destinados ao sector, o deputado propõe ao Governo: “Ministrar cursos de culinária tradicional; promover comidas tradicionais; apoiar a continuidade dos restaurantes tradicionais”, e ainda “promover junto das PME e das grandes empresas, a realização de acções de formação para os interessados em ingressar no sector” e a colaboração entre o Executivo e o sector na “realização de competições culinárias”.