China acrescenta dois satélites ao sistema Beidou

A República Popular da China acrescentou dois satélites à sua rede global de navegação e localização, que visa reduzir a dependência no sistema norte-americano GPS (Global Positioning System), informou ontem a imprensa estatal.

Os satélites Beidou-3 foram lançados no domingo, a bordo do mesmo foguete, o Longa Marcha-3B, do centro de lançamentos Xichang, na província de Sichuan, de acordo com a imprensa local.

A República Popular da China planeia completar, até 2020, uma rede a ligar mais de 30 satélites para proporcionar um sistema global de informação geo-espacial em tempo real.

O sistema começou a funcionar na China continental, em 2000, e passou a cobrir a região da Ásia Pacifico, em 2012. Os satélites Beidou-3 representam uma actualização, com mais precisão e maior capacidade de comunicar com outros sistemas de navegação por satélite.

A rede servirá eventualmente para monitorizar e fornecer informação sobre segurança ao longo da Nova Rota da Seda, o gigante projecto de infra-estruturas lançado por Pequim para ligar a China à Ásia Central, Europa e África.

Para além dos Estados Unidos, também a Rússia e a União Europeia têm já sistemas de navegação com alcance global, através do GLONASS e o Galileo, respectivamente.