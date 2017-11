Aluna do Instituto Politécnico vence Concurso de Eloquência em Língua Portuguesa  

A 15ª edição do Concurso de Eloquência em Língua Portuguesa para Estudantes Universitários disputou-se ontem na Universidade de Macau, tendo sido nove, os concorrentes em contenda. Os cinco vencedores foram escolhidos pelo texto original que apresentaram e também pela forma como responderam à entrevista conduzida pelos membros do júri. Dois dos participantes sublinharam as potencialidades económicas do idioma de Camões como factor de atracção pela língua.

Foi com um texto de crítica às mudanças físicas a que se sujeitam as pessoas que fazem da partilha de vídeos na Internet uma carreira que Estrela Liu venceu o 15º Concurso de Eloquência em Língua Portuguesa para Estudantes Universitários. A competição foi disputada por nove alunos, três de cada uma das instituições que se apresentaram a concurso: o Instituto Politécnico de Macau (IPM), a Universidade de Macau (UM) e a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST). No final, os membros do júri seleccionaram os cinco vencedores de acordo com a sua proficiência, capacidade de escrita e ainda através de uma entrevista com cada um dos participantes.

“Hoje em dia, na China, este tipo de negócios traz muita publicidade, dinheiro e reputação para as estrelas da Internet. Eu penso que este fenómeno não é muito normal porque todas as pessoas querem ser mais belas e lindas e deixaram de ter as suas próprias características”, criticou a vencedora da competição, sobre o texto que lhe valeu o primeiro lugar, em declarações aos jornalistas.

Para a professora que acompanhou Estrela Liu durante o concurso – no qual se inclui uma fase de pré-selecção dentro de cada instituição de ensino superior – “a leitura do texto, a expressão, o sentimento e a emoção que eles põem no texto é o mais importante”: “Para mim, o mais importante é transmitirem a emoção do chinês, da sua língua materna, para o português e perceberem que aquela palavra vale aquela emoção”, disse Inácia Morais, professora de literatura portuguesa do Instituto Politécnico de Macau, a este jornal.

Sobre a importância que este tipo de competições tem para os alunos, a académica sublinhou que “qualquer concurso entre alunos, qualquer debate, é como aferir conhecimentos”: “Estes concursos são o melhor que nós podemos fazer no ensino superior para alunos de língua estrangeira porque aferem conhecimentos com os outros com quem também convivem. Para nós, professores, fazemos também uma reflexão porque as casas estão fechadas e assim abrimos a porta e pomos os nossos alunos para perceber qual é o nível a que estão na oralidade, na escrita”, considerou a docente.

Para Estrela Liu, que se encontra a frequentar o último ano do curso de Tradução e Interpretação Chinês-Português do Instituto Politécnico de Macau, o interesse pela língua portuguesa surgiu quando já estava a estudar no IPM, mas no curso de inglês: “No primeiro ano no IPM eu estudei inglês mas depois de um ano eu mudei o curso porque penso que aqui em Macau há muitos recursos desta língua. Macau também é uma plataforma entre a China e os países de língua portuguesa por isso é uma oportunidade para mim e para todos os alunos do interior da China e também de Macau”, notou a estudante.

As potencialidades económicas do idioma de Camões foram igualmente sublinhadas por Rafael Zhao, um dos dois alunos que asseguraram o terceiro lugar da competição: “A língua é uma ferramenta muito vital para abrir os nossos horizontes e é muito necessária para o meu futuro. Especialmente hoje em dia os negócios entre a China e os países lusófonos estão a melhorar e há cada vez mais negócios”, frisou o estudante que se encontra a frequentar o segundo ano do curso de Estudos Portugueses da UM.