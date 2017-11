Aeroporto Intencional de Macau exibe carro de Juncadella e moto de Rutter

À semelhança do que tem vindo a suceder nos últimos anos, o Aeroporto Internacional de Macau volta a albergar alguns dos veículos utilizados por antigos vencedores do Grande Prémio de Macau. Para a edição deste ano foram escolhidos o carro de Fórmula 3 do piloto espanhol Daniel Juncadella, que venceu a chamada “Prova Rainha” em 2011, e a moto de Michael Rutter que valeu ao piloto britânico a conquista da prova de motociclos em 2003.

De acordo com um comunicado do Aeroporto Internacional de Macau, os veículos estarão em exposição na área de partidas, permanecendo no espaço até 20 de Novembro. A nota refere ainda que pretende proporcionar “dinamismo” com esta iniciativa, apelando não só aos amantes do desporto motorizado, como também a todos os passageiros que passem no local de forma a entrarem também no espírito do Grande Prémio de Macau.

A iniciativa resulta, uma vez mais, de uma cooperação entre o Aeroporto Internacional de Macau e a Direcção dos Serviços de Turismo.