Aeroporto de Macau recebeu mais 20 por cento de passageiros em Outubro em termos homólogos  

Viajaram através do Aeroporto Internacional de Macau 610 mil passageiros no mês passado, o que representa um aumento de 20 por cento face ao período homólogo de 2016. Entre Janeiro e Outubro, o aeroporto recebeu 5,86 milhões de passageiros, ou seja, mais 6,5 por cento em comparação com o mesmo período do ano passado. Destes, 36 por cento escolheram companhias aéreas low-cost, um aumento de 33 por cento face a idêntico mês de 2016. Até ao final de 2017, a Autoridade de Aviação Civil espera que o número total de passageiros chegue aos 6,9 ou até aos sete milhões.

As rotas do Sudeste Asiático transportaram 43 por cento do total de passageiros recebidos pelo Aeroporto em Outubro último, seguidas pelas da China continental (32 por cento) e Taiwan (25 por cento). A taxa de crescimento do número de passageiros nas rotas da República Popular da China e do Sudeste Asiático fixou-se, respectivamente, nos 12 por cento e 8 por cento. Em sentido contrário, o número de passageiros que recorreram às ligações com Taiwan diminuiu 2,7 por cento.

A Autoridade de Aviação Civil de Macau encontra-se actualmente a aguardar pela aprovação do Governo Central para o plano de expansão do Aeroporto Internacional de Macau. Este será dividido em três fases e, no final, o aeroporto deverá ter capacidade para receber 15 milhões de passageiros, 58 mil toneladas de carga e 107 mil movimentos aéreos anualmente, até 2040.

Em Outubro último, encontravam-se a operar no Aeroporto Internacional de Macau 30 companhias aéreas que fazem a ligação da RAEM com 47 outras cidades. Em Dezembro, a Philippine Royal Air vai começar a fazer a ligação do território com Boracay e a Air Macau irá começar a voar para Changzhou, na província de Jiangsu. Já a Air Asia irá lançar as rotas entre Macau e Phuket e Macau e Johor Bahru, respectivamente, em Janeiro e Novembro do próximo ano.