Wydad Casablanca venceu Liga dos Campeões Africanos

Os marroquinos do Wydad Casablanca conquistaram, no sábado, pela segunda vez no seu historial a Liga dos Campeões de África de futebol, ao vencerem o Al-Ahly do Egito pela margem mínima, em jogo da segunda mão da final.

O Wydad, que na primeira mão tinha empatado 1-1 com o Al-Ahly, viu o triunfo ser garantido com um golo de Walid El Karti, aos 69 minutos, conquistando assim um troféu que já lhe fugia desde 1992, há 25 anos.

A última vez que uma equipa marroquina conquistou o troféu foi em 1999, através do Raja Casablanca, o grande rival do Wydad, enquanto o Al-Ahly continua a ser o clube com mais títulos (8) do continente africano, o último dos quais em 2013.